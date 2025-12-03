William Shakespeare Super Mario Michael Jackson | i film del 2026 di Universal Pictures

La musica e la leggenda sono al centro dei titoli che arriveranno nel 2026 con Universal Pictures, a segnare un percorso distributivo ricco di titoli attesi: pochi sequel, molte più novità. Il 2026 di Universal Pictures non sarà caratterizzato, come l'anno che sta per concludersi, dal ritorno di fortunati franchise - a parte un'eccezione - ma dall'arrivo di tanti nuovi titoli. Dai biopic alternativi di Hamnet e Michael alla musica di Song Sung Blue e The History of Sound fino al nuovo fenomeno letterario di Colleen Hoover, questi titoli sono già tutti molto attesi. L'obiettivo sembra chiaro: dimostrare che una grande casa distributiva non vive di soli brand - tra reboot, sequel e prequel - ma anche di cinema d'autore da candidatura agli Oscar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

