William Shakespeare Super Mario Michael Jackson | i film del 2026 di Universal Pictures
La musica e la leggenda sono al centro dei titoli che arriveranno nel 2026 con Universal Pictures, a segnare un percorso distributivo ricco di titoli attesi: pochi sequel, molte più novità. Il 2026 di Universal Pictures non sarà caratterizzato, come l'anno che sta per concludersi, dal ritorno di fortunati franchise - a parte un'eccezione - ma dall'arrivo di tanti nuovi titoli. Dai biopic alternativi di Hamnet e Michael alla musica di Song Sung Blue e The History of Sound fino al nuovo fenomeno letterario di Colleen Hoover, questi titoli sono già tutti molto attesi. L'obiettivo sembra chiaro: dimostrare che una grande casa distributiva non vive di soli brand - tra reboot, sequel e prequel - ma anche di cinema d'autore da candidatura agli Oscar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
MISURA PER MISURA ? 2 – 14 dicembre 2025 Teatro India di William Shakespeare traduzione e adattamento Chiara Lagani regia Giacomo Bisordi con (in o.a.) Vanda Colecchia, Arne De Tremerie, Dimitri Galli Rohl, Michele Lisi, Irene Mantova, Edoar - facebook.com Vai su Facebook
Non è mai notte quando vedo il tuo volto; perciò ora a me non sembra che sia notte, nè che il bosco sia spopolato e solitario, perchè per me tu sei il mondo intero… William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate. #ISegretiDelBosco #SalaLettura Sir Vai su X
William Shakespeare, Super Mario, Michael Jackson: i film del 2026 di Universal Pictures - La musica e la leggenda sono al centro dei titoli che arriveranno nel 2026 con Universal Pictures, a segnare un percorso distributivo ricco di titoli attesi: pochi sequel, molte più novità. movieplayer.it scrive
Trama Shakespeare in Love - William Shakespeare è un attore di teatro che, nella metà degli anni '50, intraprende il suo declino, di cui è nettamente consapevole. Lo riporta superguidatv.it
Omaggio a William Shakespeare - 4 videomaggi di Mario Bianchi - In occasione degli anniversari del grande William Shakespeare 1564 – 1616) presenteremo quattro videomaggi dedicati ad alcuni dei personaggi resi immortali dal Bardo inglese: Amleto, Romeo&Giulietta, ... Secondo laprovinciacr.it