William e Kate danno il benvenuto al presidente tedesco Steinmeier

Kate e William hanno accolto il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e sua moglie Elke Büdenbender subito dopo l’atterraggio del volo presidenziale a Heathrow, dando così ufficialmente il via alla visita di Stato. La Principessa del Galles è apparsa impeccabile in un cappotto blu firmato Sarah Burton per Alexander McQueen, con un elegante cappello coordinato e gli orecchini appartenuti a Diana, un dettaglio simbolico sempre molto notato nel protocollo reale. William, sorridente e formale, ha guidato la coppia nei saluti iniziali, mentre Kate ha mantenuto il suo tratto distintivo: postura perfetta, tono affabile e un’eleganza controllata, studiata per i momenti istituzionali. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - William e Kate danno il benvenuto al presidente tedesco Steinmeier

