Wierer vittoria da sogno in Coppa Giacomel 7° fra gli uomini

Nella 15 km femminile di Östersund Dorothea torna a vincere dopo due anni e mezzo. Nella 20 km maschile i norvegesi si confermano gli avversari da battere anche senza i Boe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wierer, vittoria da sogno in Coppa. Giacomel 7° fra gli uomini

