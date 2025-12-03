Wierer vittoria da sogno in Coppa Giacomel 7° fra gli uomini

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 15 km femminile di Östersund Dorothea torna a vincere dopo due anni e mezzo. Nella 20 km maschile i norvegesi si confermano gli avversari da battere anche senza i Boe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

