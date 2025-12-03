wierer nuovo trionfo una 15 km bellissima la dedica va al team

BIATHLON Dorothea Wierer (nella foto) conferma il suo feeling con l’aria di Östersund (Svezia) conquistando la 15 km femminile nella prima gara individuale della stagione di Coppa del Mondo. Per la sciatrice altoatesina questa è la diciassettesima vittoria complessiva in carriera in Coppa del mondo, la settima nella specialità. Questo successo, che arriva a dieci anni esatti dal suo primo trionfo, è stato ottenuto proprio nella stessa località che ieri gli ha consegnato la sua prima coppa. "La giornata non era iniziata benissimo - rivela Wierer - perchè mi sono svegliata con un po’ di mal di gola e poi le cose sono migliorate con il passare delle ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

