Welfare | Alboran cooperativa sociale e Sanpellegrino insieme per l’inclusione

(Adnkronos) – La cooperativa sociale Alboran, realtà attiva da oltre trent’anni nei progetti di inclusione lavorativa per persone con disabilità e fragilità, lancia ‘Extra ordinary-accademia di cucina’, un’iniziativa ideata per valorizzare i talenti straordinari attraverso la formazione professionale e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto è sostenuto da Sanpellegrino, azienda di riferimento nel . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Welfare: Alboran cooperativa sociale e Sanpellegrino, insieme per l’inclusione

