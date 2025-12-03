Webinar camerale su firma digitale e SPID per imprese e cittadini

Un pomeriggio dedicato alla trasformazione digitale attende imprese e cittadini: la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi propone un incontro online sugli strumenti per la gestione telematica dell’attività, in programma martedì 16 dicembre dalle 14:30 alle 16:00, per accompagnare concretamente chi lavora verso tecnologie ormai imprescindibili nella quotidianità professionale. Un appuntamento per orientarsi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

