Washington vuole droni e ne vuole tanti Cos’è il Drone Dominance Program
1 miliardo di dollari, due anni, e centinaia di migliaia di asset. Queste sono le cifre di Drone Dominance Program, un’iniziativa lanciata dal Pentagono per rafforzare la sua capacità di acquisizione di droni, mirando a rifornirsi di centinaia di migliaia di sistemi unmanned d’attacco monouso entro il 2028, e colmando il ritardo accumulato rispetto alle lezioni emerse dai recenti teatri di guerra in cui i droni a basso costo si sono rivelati strumenti decisivi. Il programma nasce come implementazione diretta del memorandum firmato lo scorso luglio dal Segretario per la Guerra Pete Hegseth, che ha ridefinito il modo in cui piccoli droni vengono considerati e gestiti all’interno del Dipartimento della Guerra. 🔗 Leggi su Formiche.net
Argomenti simili trattati di recente
Cosa sta accadendo tra #Usa e #Israele nello scenario siriano? Un patto tra #Washington e #Gerusalemme: graziare #Netanyahu in cambio di un accordo sulla sicurezza tra #Israele e #Siria. #Trump vuole stabilizzare la Siria quanto prima e allinearla all'asse Vai su X
La telefonata è stata rivelata da Bloomberg. Il rappresentante russo: "Chi l'ha diffusa vuole ostacolare il negoziato. Dubito che sia venuta fuori per migliorare le relazioni tra Mosca e Washington" - facebook.com Vai su Facebook
Washington vuole droni, e ne vuole tanti. Cos’è il Drone Dominance Program - Il Drone Dominance Program segna l’ingresso degli Stati Uniti nella logica della produzione di massa di droni tattici a basso costo. Lo riporta formiche.net
Ucraina, stallo al fronte: il gelo blocca i droni di Kiev, ma i russi non avanzano - E soprattutto non è la corsa inarrestabile che Mosca vuole far credere. Come scrive ilgazzettino.it
Kiev: Ue vuole creare un muro di droni lungo il confine Est - Il Commissario europeo per la Difesa, Andrius Kubilius, ne ha già parlato in un'intervista a Reuters. Secondo rainews.it
Droni senza frontiere, continuano le minacce russe dal cielo. L’Europa vuole alzare un muro con una brigata di difesa cibernetica - Sono cominciate il 10 settembre in Polonia con una ventina di ... Si legge su blitzquotidiano.it
L’incubo droni: dove vuole arrivare il bullismo di Putin? - La domanda è banale, ma come talora accade è di quelle a cui è quasi impossibile rispondere pienamente: a cosa mira, dove vuole arrivare la Russia con la sua guerra ibrida contro l’Europa? Scrive ilmattino.it
Non solo il "muro" anti-droni: l’Europa vuole attaccare la Russia con una "brigata cibernetica" - Gli ultimi uav russi sono stati avvistati all'aeroporto norvegese di Bardufoss, e ... Scrive ilgiornale.it