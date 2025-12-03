Washington vuole droni e ne vuole tanti Cos’è il Drone Dominance Program

1 miliardo di dollari, due anni, e centinaia di migliaia di asset. Queste sono le cifre di Drone Dominance Program, un’iniziativa lanciata dal Pentagono per rafforzare la sua capacità di acquisizione di droni, mirando a rifornirsi di centinaia di migliaia di sistemi unmanned d’attacco monouso entro il 2028, e colmando il ritardo accumulato rispetto alle lezioni emerse dai recenti teatri di guerra in cui i droni a basso costo si sono rivelati strumenti decisivi. Il programma nasce come implementazione diretta del memorandum firmato lo scorso luglio dal Segretario per la Guerra Pete Hegseth, che ha ridefinito il modo in cui piccoli droni vengono considerati e gestiti all’interno del Dipartimento della Guerra. 🔗 Leggi su Formiche.net

