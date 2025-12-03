Washington tratta con Putin fino a notte fonda ma non c’è intesa Mosca irritata dagli europei

L’incontro fiume andato in scena a Mosca tra Vladimir Putin e gli emissari di Donald Trump non ha prodotto alcuna svolta. Dopo cinque ore di confronto all’interno delle mura del Cremlino, il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov ha ammesso con nettezza ciò che entrambi i fronti, in modi diversi, speravano di evitare: « Non sono ancora stati trovati compromessi». Riunione “costruttiva” ma non c’è pace. La constatazione arriva al termine di una riunione definita « costruttiva e significativa», ma incapace di scardinare la struttura profonda del conflitto. Il tentativo di imbastire un percorso verso un possibile accordo di pace resta, per ora, una promessa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

