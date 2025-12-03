Vuole venire in Italia | un campione del Mondo cerca l’approdo in Serie A

Sergio Ramos, esperto difensore spagnolo ed ex capitano del Real Madrid, sembrerebbe aver mostrato interesse per un’esperienza in Serie A. Tra i club a cui sarebbe stato accostato il classe ’86 ci sarebbe anche il Milan. Tuttavia, secondo Matteo Moretto, al momento non risulterebbero contatti concreti con alcun club del massimo campionato italiano. A complicare le cose c’è il fatto che il giocatore percepisce uno stipendio monstre in Messico, rendendo un’ipotetica trattativa con qualsiasi club estremamente complessa. Sergio Ramos – Serie A, problema stipendio: Moretto fa il punto della situazione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

