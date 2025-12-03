Vuole venire in Italia | un campione del Mondo cerca l’approdo in Serie A
Sergio Ramos, esperto difensore spagnolo ed ex capitano del Real Madrid, sembrerebbe aver mostrato interesse per un’esperienza in Serie A. Tra i club a cui sarebbe stato accostato il classe ’86 ci sarebbe anche il Milan. Tuttavia, secondo Matteo Moretto, al momento non risulterebbero contatti concreti con alcun club del massimo campionato italiano. A complicare le cose c’è il fatto che il giocatore percepisce uno stipendio monstre in Messico, rendendo un’ipotetica trattativa con qualsiasi club estremamente complessa. Sergio Ramos – Serie A, problema stipendio: Moretto fa il punto della situazione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Argomenti simili trattati di recente
Per NATALE la nostra expo vuole venire a casa tua!!! Chiedici info su offerte attive in showroom LINK STORIES Link facebook https://www.marinellidesigngroup.it/2025/11/17/christmas-friday-il-tuo-regalo-darredo-per-natale/ #cybermonday #arreda - facebook.com Vai su Facebook
Inps, impiegati dimezzati in 7 anni ma nessuno vuole venire ad Aosta dlvr.it/TPNj38 @LaStampa Vai su X
Norton-Cuffy osservato dal Napoli: "Il giocatore che può rimpiazzare" - Tra gli osservati del Napoli, per il vice Di Lorenzo, c'è Brooke Norton- Da msn.com