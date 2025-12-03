VPA Serie A e Serie B – Round 13 | Crema imprendibile CIT in fuga Il campionato ora entra davvero nel vivo

Round 13 VPA Italia, Crema allunga in Serie A mentre CIT prende la vetta in Serie B: risultati e protagonisti di giornata. VPA Serie A, Crema in fuga solitaria, mentre la corsa playoff si stringe. L’A.C. Crema 1908 continua a dare l’impressione di essere una squadra con un passo diverso dalle altre. Il 2-0 sull’FC Boca Truglio conferma una continuità impressionante: undicesima vittoria, imbattibilità intatta e quota 35 punti raggiunta con una naturalezza che mette pressione a tutte le inseguitrici. Alle spalle del Crema, il Fasano resta fermo a 31 punti: il big match contro l’Helios è stato rinviato e la classifica fotografa solo parzialmente la reale distanza tra le squadre. 🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - VPA Serie A e Serie B – Round 13: Crema imprendibile, CIT in fuga. Il campionato ora entra davvero nel vivo

Altre letture consigliate

Per molti era il modo più semplice per vedere una serie sulla TV, ma ora quella funzione sta sparendo senza preavviso. Dietro questa scelta, però, c’è un dettaglio che sta facendo discutere gli utenti. - facebook.com Vai su Facebook

Le serie tv da non perdere a dicembre 2025: tra scontri di potere, legami fragili e note immortali. Dal western di The Abandons all'adattamento in salsa legal thriller del romanzo di Grisham. Di @MontanaroGaia Vai su X

Serie B, Cremonese e Spezia si giocheranno la promozione in finale playoff - Alla fine della regular season della Serie B 2024/2025, il Sassuolo di Fabio Grosso e il Pisa di Filippo Inzaghi sono state promosse in Serie A. Come scrive gianlucadimarzio.com

Serie B, Stringara: “Monza favorito. Derby ligure un crocevia per entrambe. Berti mi ha impressionato” - Paolo Stringara, ex di Avellino, Modena e Spezia ha parlato, in esclusiva ai nostri microfoni, del campionato di Serie B, tracciando una panoramica completa su tutte le corse del torneo ... Segnala sport.virgilio.it

Serie B: la Sampdoria retrocede in Serie C, Frosinone e Salernitana ai play-out - Ultimi verdetti nel turno finale di Serie B: dopo le promozioni dirette di Sassuolo e Pisa lo Spezia si prende il terzo posto con il 3- Scrive sportmediaset.mediaset.it

Serie B, date e orari di playoff e playout: il calendario completo - I risultati dei recuperi della 34esima giornata di campionato definiscono la classifica della Serie B 2024/25. Da corrieredellosport.it

Chi si salva in Serie A e chi retrocede in Serie B, le combinazioni per la salvezza e cosa succede a pari punti - Tutti gli scenari possibili in vista delle ultime due giornate di campionato. Da fanpage.it

Serie B, Spezia e Cremonese in finale ai playoff: eliminate Catanzaro e Juve Stabia - Arrrivano all'atto finale la terza e la quarta del campionato: andata il 29 maggio allo Zini di Cremona, ritorno il 1° giugno al Picco di La ... Da calciomercato.com