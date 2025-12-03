VPA Serie A e Serie B – Round 13 | Crema imprendibile CIT in fuga Il campionato ora entra davvero nel vivo

3 dic 2025

Round 13 VPA Italia, Crema allunga in Serie A mentre CIT prende la vetta in Serie B: risultati e protagonisti di giornata. VPA Serie A, Crema in fuga solitaria, mentre la corsa playoff si stringe. L’A.C. Crema 1908 continua a dare l’impressione di essere una squadra con un passo diverso dalle altre. Il 2-0 sull’FC Boca Truglio conferma una continuità impressionante: undicesima vittoria, imbattibilità intatta e quota 35 punti raggiunta con una naturalezza che mette pressione a tutte le inseguitrici. Alle spalle del Crema, il Fasano resta fermo a 31 punti: il big match contro l’Helios è stato rinviato e la classifica fotografa solo parzialmente la reale distanza tra le squadre. 🔗 Leggi su Esports247.it

vpa serie a e serie b 8211 round 13 crema imprendibile cit in fuga il campionato ora entra davvero nel vivo

© Esports247.it - VPA Serie A e Serie B – Round 13: Crema imprendibile, CIT in fuga. Il campionato ora entra davvero nel vivo

