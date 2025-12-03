Vortice ciclonico ecco le zone che rischiano piogge alluvionali

Stavolta è il turno del Sud Italia: una forte area di maltempo sta per colpire le regioni meridionali con piogge localmente preoccupanti (anche alluvionali) che potranno toccare punte fino a 100 mm in pochissimo tempo, anche soltanto in un'ora, e fino a 200 mm entro le 24 ore. Un mix esplosivo. Gli esperti de Ilmeteo.it parlano di ciclone mediterraneo in formazione per la discesa di correnti fredde dal Nord Europa che sono riuscite ad affondare fino al Nord Africa innescando una risposta calda e umida e formando una vasta area di bassa pressione già visibile dal satellite odierno. Il clou del maltempo, in ogni caso, è atteso per giovedì 4 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vortice ciclonico, ecco le zone che rischiano piogge alluvionali

