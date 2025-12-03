Vongole a prova di granchio blu ma il Parco ‘sfratta’ l’allevamento Disturba i nidi degli uccelli

Comacchio (Ferrara), 3 dicembre 2025 – "E da un anno che ci battiamo per realizzare un allevamento di vongole a prova di granchio blu. E adesso che ci siamo riusciti, ci dicono che a marzo dobbiamo smobilitare per fare spazio agli uccelli che nidificano ". Antonio Cavallari è consigliere nel cda del consorzio Trepponti di Comacchio, socio di Conuno, organismo che gestisce produzione e raccolta di novellame (32 cooperative, 1.400 soci). Una vicenda dal sapore amaro. Chi ve l'ha detto? "Il Comune di Comacchio, il Parco del Delta del Po" Come avete fatto a tenere il granchio blu fuori dalla porta, a salvare le vongole? "C'è una valle, si chiama Valle Capre.

