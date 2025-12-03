Von der Leyen il piano per dare 90 miliardi di euro a Kiev
Bruxelles, 3 dic. – La presidente dell’UE Ursula von der Leyen ha presentato a Bruxelles un piano per fornire all’Ucraina 90 miliardi di euro di finanziamenti in due anni, per consentirle di “guidare i negoziati di pace da una posizione di forza”. Il prestito sarebbe finanziato tramite prestiti dell’Ue o utilizzando i beni russi congelati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
