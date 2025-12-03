Von der Leyen cerca di ridurre i rischi sull’utilizzo degli asset russi congelati in Europa

Bruxelles. Ursula von der Leyen sembra pronta a usare i poteri straordinari delle emergenze economiche per imporre al Belgio di usare gli attivi sovrani russi immobilizzati per garantire il finanziamento dell’Ucraina nei prossimi due anni. La presidente della Commissione ha svelato i testi legislativi per lanciare la sua proposta di “prestito di riparazione” per Kyiv. A prima vista le somme in gioco appaiono enormi: 210 miliardi di euro. Ma il diavolo sta nei dettagli di una struttura finanziariamente e giuridicamente complessa, che rischia di rivelarsi insostenibile sul piano politico. Il primo ministro belga, Bart De Wever, ha ribadito la sua contrarietà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

