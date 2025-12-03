vomero arenella esposto a procura di napoli su scontro per commissione trasparenza

Tempo di lettura: 3 minuti Denuncia un “grave attacco alla funzione ispettiva e democratica della Commissione Trasparenza”, e segnala la vicenda alla Procura di Napoli. Alla Municipalità Vomero-Arenella, fa scoppiare un caso il consigliere leghista Emanuele Papa, presidente della VII Commissione. “ Stupisce e preoccupa profondamente – spiega Papa -, il contenuto della nota trasmessa dalla Direttrice della V Municipalità del Comune di Napoli, Dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro, relativa alla convocazione” dell’organismo consiliare. “Una risposta che, nei fatti – sostiene -, n ega il ruolo ispettivo e di garanzia democratica proprio della Commissione da me presieduta, e che rappresenta un precedente estremamente pericoloso per la vita istituzionale del nostro territorio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

