Volkswagen Ludwig Fazel nuovo responsabile della strategia del gruppo
Subentrando a Stefan Weckbach, che ha lasciato l’azienda di propria iniziativa, Ludwig Fazel ha assunto gli incarichi di responsabile della Strategia di Gruppo, della Strategia di Prodotto di Gruppo e della Segreteria Generale del Gruppo Volkswagen. Fazel, che era in precedenza direttore operativo di Volkswagen Group Components e, parallelamente, responsabile della Strategia e del Business di piattaforma presso Volkswagen Group Technology, riferirà direttamente a Oliver Blume, ceo del gruppo automobilistico di Wolfsburg. Chi è Ludwig Fazel. Fazel ha studiato Management e Tecnologia presso l’Università Tecnica di Monaco di Baviera e la Nanyang Business School di Singapore. 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Jacqueline Suzanne Ludwig" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Oggi il nostro gruppo è partito per Monaco di Baviera. Prima tappa visita al castello di Linderhof immerso in un incantevole paesaggio innevato. ? Un' atmosfera magica, tra boschi silenziosi e la residenza di Re Ludwig II che sembra uscita da una fiaba inv Vai su Facebook
Vw Group, Fazel nuovo direttore strategie gruppo e prodotto - Dallo scorso primo dicembre Ludwig Fazel é diventato nel Gruppo Volkswagen il nuovo direttore strategia di gruppo, direttore strategia di prodotto di gruppo e segretario generale. Lo riporta ansa.it