volkswagen ludwig fazel nuovo responsabile della strategia del gruppo

Subentrando a Stefan Weckbach, che ha lasciato l’azienda di propria iniziativa, Ludwig Fazel ha assunto gli incarichi di responsabile della Strategia di Gruppo, della Strategia di Prodotto di Gruppo e della Segreteria Generale del Gruppo Volkswagen. Fazel, che era in precedenza direttore operativo di Volkswagen Group Components e, parallelamente, responsabile della Strategia e del Business di piattaforma presso Volkswagen Group Technology, riferirà direttamente a Oliver Blume, ceo del gruppo automobilistico di Wolfsburg. Chi è Ludwig Fazel. Fazel ha studiato Management e Tecnologia presso l’Università Tecnica di Monaco di Baviera e la Nanyang Business School di Singapore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

