Volandri sull' esclusione di Fognini dalla Coppa Davis | Non mi ha lasciato scelta

Le parole di Fabio Fognini nel corso dell'intervista a "Belve" da parte di Francesca Fagnani fanno sicuramente rumore visto il tema delicato sulla mancata convocazione in Coppa Davis nel 2023 per la fase a gironi di Bologna. Se l'ex tennista ha spiegato di non aver avuto alcun chiarimento né confronto con il capitano dell'Italtennis, Filippo Volandri, quest'ultimo in realtà già due anni fa aveva rilasciato un'intervista spiegando le motivazioni sull'assenza di Fognini dal gruppo azzurro. Le spiegazioni di Volandri. In un articolo di Supertennis datato settembre 2023, Volandri aveva già spiegato la sua verità riferendosi all'ultimo periodo di quella stagione vissuto dal tennista ligure che aveva inanellato "ritiri e problemi fisici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Volandri sull'esclusione di Fognini dalla Coppa Davis: "Non mi ha lasciato scelta"

