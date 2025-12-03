Voghera al pusher fermato con la cocaina squilla il cellulare in commissariato E la polizia così arresta pure il capo

Voghera (Pavia), 3 dicembre 2025 – Tre arresti della polizia, quasi 4 etti di cocaina sequestrata, insieme a una bicicletta elettrica risultata rubata. Nella mattinata di ieri, martedì 2 dicembre, "una ordinaria attività di controllo della Volante della polizia di Stato - riferisce il comunicato diramato oggi dalla Questura di Pavia - si è rapidamente evoluta in una significativa operazione antidroga e di contrasto ai reati contro il patrimonio nel comune di Voghera, portando all'arresto di tre soggetti e al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacente". Il giovane in monopattino. A Voghera, in via Garibaldi, poco prima delle 11, una pattuglia della Volante del locale Commissariato ha notato un giovane, a bordo di un monopattino, che alla vista degli agenti ha tentato una brusca inversione di marcia e, inseguito dai poliziotti, ha abbandonato il mezzo elettrico, proseguendo la fuga a piedi, e ha tentato di liberarsi di un sacchettino di plastica, che è poi stato recuperato e che è risultato contenere 18 dosi di cocaina, per un peso di poco più di 8 grammi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Voghera, al pusher fermato con la cocaina squilla il cellulare in commissariato. E la polizia così arresta pure il capo

