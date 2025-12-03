' Voci volti e testimonianze' un incontro su chi si prende cura dei minori stranieri non accompagnati

Giovedì 4 alle 18 la Sala della Musica ospita la presentazione del Quaderno 'La tutela volontaria. Voci, volti e testimonianze'. Si tratta di un appuntamento che si inserisce all’interno della rassegna 'Prima leggo poi parlo', organizzata dall’associazione Tutori nel Tempo.La pubblicazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

