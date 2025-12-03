Vlahovic Juve decisone presa! Sarà intervento a Londra o in Finlandia ecco quando può rientrare | i dettagli

Vlahovic Juve, scelta ormai presa: intervento chirurgico all’estero. Stop di tre mesi per il bomber bianconero Si è arrivati alla decisione definitiva sul trattamento dell’infortunio di Dusan Vlahovic. Dopo giorni di consulti e valutazioni, l’attaccante serbo – in accordo con lo staff medico della Juventus – ha scelto la via più drastica ma anche la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vlahovic Juve, decisone presa! Sarà intervento a Londra o in Finlandia, ecco quando può rientrare: i dettagli

Juventus News 24. . Con l’infortunio di Vlahovic serve qualcosa in più davanti e deve arrivare anche dalle loro giocate! Di chi stiamo parlando? Ve lo racconta fuori dallo Stadium il nostro Andrea Bargione nella nuova puntata di Upload. #Juve #JuveUdinese # - facebook.com Vai su Facebook

Juve, c'è vita anche senza Vlahovic: David e Openda si svegliano Vai su X

L’annuncio su Vlahovic che spazza ogni dubbio: decisione presa - Vlahovic e l'annuncio che chiude ogni discorso di calciomercato per la sessione di gennaio. Lo riporta juvelive.it

Pagina 2 | Vlahovic shock: decisione presa, sarà operato! Tornerà in primavera: quali e quante partite salterà - I controlli hanno confermato i sospetti: DV9 verso lo stop di 4 mesi per una lesione di alto grado della giunzione muscolo- Come scrive tuttosport.com

Rinnovo Vlahovic, a gennaio rimarrà sicuramente alla Juventus complice anche l’infortunio. Cambiano le strategie di Barcellona e Bayern - La Vecchia Signora rischia di perderlo a zero se non rinnoverà La Juventus dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic per qualche tempo. Come scrive juventusnews24.com

