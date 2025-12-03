Vivere meglio la città i tre anni del progetto Musa

Vivere meglio la città e i suoi spazi. Non quella di domani ma l’attuale. Questo il cuore del progettoMusa’ (Multilayered Urban Sustainability Action) a tre anni dal suo avvio. ‘Musa’ è finanziato con 110 milioni di euro dal ministero dell’Università e della ricerca nell’ambito del Pnrr. Molte le presentazioni nella prima delle due giornate dell’evento ‘Musa, i percorsi dell’innovazione sostenibile’, all’università degli studi di Milano-Bicocca. E così si va dai digital twin delle reti idriche, utili a prevedere e ottimizzare i consumi, al LabXas, che utilizza nuovi sistemi a raggi X in grado di analizzare materiali strategici per energia e industria; dal Milano circularity framework – un modello con 274 indicatori che ridisegna gli standard della moda circolare – ai Living Lab che monitorano biodiversità, aria, mobilità e sicurezza nelle strade milanesi, con ricadute immediate sulla qualità della vita urbana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

