Vittoria Ceretti il nuovo look con micro frangia di ispirazione retrò alla sfilata di Chanel

È andata in scena a New York, nella stazione della metropolitana Bowery, anche la seconda sfilata di Matthieu Blazy per Chanel, ed è stato — ovviamente — un grandissimo successo. A garantire il risultato è stata, tra le modelle sul treno della metro MTA, Vittoria Ceretti con il solito carisma di sempre ed un taglio di capelli nuovo di zecca. Ma siamo davvero certi che sia così nuovo? Vittoria Ceretti, a chi si ispira il nuovo taglio firmato Chanel. La collezione Chanel Métiers d’art 202526 vede intrecciarsi stili ed epoche differenti, proprio come se personalità diverse, tutte passate più o meno per caso da New York, abbiano preso la metro e scritto una pagina della storia della moda. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vittoria Ceretti, il nuovo look con micro frangia di ispirazione retrò alla sfilata di Chanel

Altri contenuti sullo stesso argomento

#VittoriaCeretti alla sfilata #Chanel "Métiers d'Art" con mini frangetta e banana bun: l'ispirazione è un'irresistibile #AudreyHepburn in versione bad girl - facebook.com Vai su Facebook

Un'acconciatura di capelli che rende Vittoria Ceretti alla sfilata Chanel con mini frangetta e raccolto banana bun una versione di Audrey Hepburn bad girl Vai su X

Vittoria Ceretti, il nuovo look con micro frangia di ispirazione retrò alla sfilata di Chanel - Nelle vesti della pendolare ultra chic, uscita da un vero treno della metropolitana di New York, Vittoria Ceretti ha sfilato per Chanel con un nuovo taglio. Come scrive dilei.it

Tagli con frangia, 8 look da cui prendere ispirazione per entrare nel nuovo anno con un restyling - I tagli con frangia da provare a seconda del proprio tipo di capello ... Si legge su vogue.it

Vittoria Ceretti alla sfilata Chanel con mini frangetta: l'ispirazione è un'irresistibile Audrey in versione bad girl - Un po' Audrey Hepburn, un po' flap girl, sicuramente baddie: l'hairstyle di Vittoria Ceretti alla sfilata Chanel con mini frangetta e banana bun racconta stili ed epoche diverse, unendo passato e pres ... Da vogue.it

In metropolitana con Chanel. La sfilata Métiers d’Art 2026 è un omaggio a New York - Dopo i trionfi, sul red carpet e non solo, dei British Fashion Awards, i riflettori dell’industria si sono spostati verso l’altra sponda dell’oceano. Riporta msn.com

Cosa ha indossato Vittoria Ceretti per la prima del nuovo film di Leonardo Di Caprio - Ieri sera a Los Angeles si è tenuta la première mondiale di One Battle After Another, il nuovo film con Leonardo Di Caprio. fanpage.it scrive

LACMA 2025: Vittoria Ceretti e Demi Moore, due generazioni di bellezza unite dal rossetto rosa vintage - Los Angeles si accende di luce per il LACMA Art + Film Gala 2025, la notte in cui cinema, arte e moda si intrecciano sul tappeto blu. Secondo iodonna.it