Vittoria a Vasto Coen | Attila Junior male in avvio Ma poi siamo rientrati in partita

"Una vittoria pesante che è arrivata grazie al giusto atteggiamento, difendendo forte e di squadra". È contento e non poco Piero Coen (foto), allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, dopo il successo ottenuto in trasferta contro Vasto per 75-90, nella decima giornata del campionato di serie B Interregionale. "È stata una bella partita – commenta il tecnico dei portorecanatesi – e per tanti motivi: in settimana avevamo accusato diversi infortuni e anche Ceribeni era in dubbio. Ci siamo allenati per quanto possibile e abbiamo dato una risposta importante. Abbiamo difeso bene nella seconda parte e abbiamo mostrato il miglior atteggiamento alla gara di quest’anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vittoria a Vasto. Coen: "Attila Junior male in avvio. Ma poi siamo rientrati in partita»

