Vito Mezzalira svolta nella scomparsa dell’ex postino di Gorizia | sue le ossa in giardino

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira, l’ex postino di Gorizia, sparito nel 2019. Gli esami effettuati sui resti ossei trovati in un pozzo nel giardino della villetta di Sagrado, dove viveva l’uomo, hanno confermato che appartengono allo stesso Mezzalira. A riportarlo è Il Piccolo. Decisive sono state le analisi condotte sull’arcata dentale rinvenuta. Tre indagati per la scomparsa di Mezzalira. L’uomo, ex dipendente di Poste Italiane, triestino originario di Modena, fece perdere le proprie tracce nel 2019: all’epoca aveva 66 anni. Per la sua scomparsa risultano indagate tre persone: si tratta della compagna dell’ex postino, Mariuccia Orlando, il figlio della donna Andrea Piscanec e il fratello della stessa Redivo Moreno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

