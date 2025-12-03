Vitali salva la prestazione | Abbiamo dato tutto

Sport.quotidiano.net | 3 dic 2025

E’ costato tre giornate di squalifica il rosso preso da Riccardo Ladinetti al termine della partita col Carpi. "Perché – ha motivato il giudice sportivo – al termine della gara rincorreva un calciatore avversario prendendolo per il collo, stringendolo e spintonandolo". Per il regista granata quindi il girone di andata e il 2025 sono finiti domenica. Se ne riparla sabato 3 gennaio, contro la Torres. Intanto Pablo Vitali è apparso visibilmente affranto dopo la sconfitta di domenica. Già in settimana l’esclusione del Rimini gli aveva tolto uno dei 4 gol segnati essendo stata annullata la vittoria per 2-1 conseguita al Mannucci grazie ad una rete sua e ad una di Ladinetti, poi questo ko, incassato al 96’, nell’ultima azione di gioco, è arrivato a chiudere una delle settimane più brutte dall’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

