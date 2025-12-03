Vita da Carlo 4 il cuore rosso per Alvaro Vitali nei titoli | l'omaggio affettuoso di Carlo Verdone

In Vita da Carlo 4 compare un omaggio ad Alvaro Vitali: il cuore rosso accanto al suo nome nei titoli di coda è un gesto di affetto che ricorda l'attore scomparso quest'estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

