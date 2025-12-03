Visita in Lituania per il dirigente e gli insegnanti dell' istituto Crotto-Caurga di Chiavenna

Sondriotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, presso la scuola di istruzione di base Juozo Tübelio di Rokiškis si sono recati in visita ospiti provenienti dall'Italia il dirigente della scuola professionale Crotto Caurga, Massimo Minnai, e tre insegnanti, giunti per una visita preparatoria nell'ambito del programma. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

