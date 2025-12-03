Vis Vezzoni e un gol dal sapore femminile | Dedicato alla mamma e alla fidanzata

"La nostra prestazione è stata ottima. Ci rimane solo l'amaro in bocca perché a mio parere potevamo ottenere anche i tre punti". Un Franco Vezzoni rammaricato per un pareggio contro l' Ascoli la dice lunga sulle ambizioni di questa Vis. Un rammarico giustificato da una grande prestazione corale, in grado di mettere in costante difficoltà la miglior difesa della Serie C: " L'Ascoli è una squadra forte ma noi in settimana l'abbiamo preparata al meglio. Un punticino va comunque bene. Ci teniamo stretti la prestazione e il grande impegno messo in campo per raggiungerla. Il mister in settimana ci aveva richiesto la massima attenzione in ogni dettaglio.

