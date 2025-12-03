Vis 2008 Ferrara l' Under 17 ricevuta nella Residenza municipale dall' assessore Carità

La squadra di basket Vis 2008 Ferrara è reduce da una stagione 2024-2025 ricca di importanti risultati, culminata con l'approdo alla semifinale nazionale a Chiusi dello scorso giugno. Tutti gli atleti hanno ricevuto per questo motivo le congratulazioni dell'assessore comunale allo Sport Francesco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

