Violenza sessuale su una paziente 14enne | 8 anni all' ex assessore alla Famiglia in Sicilia

La Corte d’appello di Caltanissetta ha condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere l’ex assessore regionale alla Famiglia, medico e psicoterapeuta Paolo Colianni che era stata condannato in primo grado dal tribunale di Enna a 5 anni e 4 mesi, con l’accusa di violenza sessuale su una minore di 14 anni. La Corte ha escluso le attenuanti generiche e ha stabilito che la quantificazione del danno sarà. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Violenza sessuale su una paziente 14enne: 8 anni all'ex assessore alla Famiglia in Sicilia

