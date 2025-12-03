Violenza economica in crescita | il 47% delle donne seguite dai Centri modenesi ne è vittima

La violenza economica emerge come una delle forme più diffuse e sottovalutate all’interno del panorama della violenza di genere modenese. A Modena infatti quasi una donna su due, vittime di violenze, subisce violenza economica. È quanto emerso martedì 2 dicembre 2025 nella Sala del Consiglio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Aversa, donne e violenza economica: i commercialisti accendono il dibattito - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Francini sulla violenza economica Vai su X

VIDEO | Violenza economica: "Come essere amministratrici delegate, ma il proprietario è il marito" - Un particolare tipo di violenza sempre più diffuso anche nel nostro territorio ... Segnala modenatoday.it

La violenza sulle donne è (anche) economica. Ecco i numeri - Violenza economica: il prezzo invisibile che le donne pagano ogni giorno svelato dalla ricerca Bocconi–Pomellato. Come scrive amica.it

Violenza economica in Italia, i dati - L'indagine ha rivelato per iniziare che 7 donne su 10 hanno vissuto o assistito a episodi di discriminazione o violenza economica, contro un terzo degli uomini del campione ... Si legge su iodonna.it

Violenza economica, infedeltà finanziaria e nuove procedure familiari di sovraindebitamento nel 2025 - La violenza economica, sovente frutto di “infedeltà finanziaria” o di veri e propri maltrattamenti patrimoniali, incide pesantemente sulla libertà di chi la subisce e può sfociare nel ... Secondo diritto.it

Violenza contro donne: Ipsos/Amnesty International Italia, crescita significativa della consapevolezza - Una crescita significativa della consapevolezza sulla violenza di genere. Lo riporta agensir.it

Violenza economica: quando i soldi sono una trappola - Subdola nel manifestarsi e difficile da stanare: è la violenza economica che colpisce tante donne ed è spesso prodromo di quella fisica. Secondo donnamoderna.com