Violenza donne Schlein | Meloni faccia rispettare accordo

Roma, 3 dic. (askanews) – E' fondamentale aggiungere il principio del libero consenso per gli atti sessuali nel codice penale codice penale. Lo ribadisce la leader Pd elly Schlein rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni: "Faccia rispettare l'accordo". Parlando all'evento organizzato da Legacoop sulla violenza contro le donne la leader Pd ha sottolineato: "Abbiamo aggiunto il principio del consenso libero e attuale. Vuol dire che ogni atto sessuale fatto senza consenso è stupro, quindi è reato. E' importante perché vuol dire che la società non tollera gli atti sessuali non consensuali". Per la Schlein "non c'è nessuna inversione dell'onere della prova, al di là delle becere fake-news che abbiamo visto e che evidentemente hanno influenzato la destra.