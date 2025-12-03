Vinoway 2026 il Millé 2020 di Muratori domina tra gli spumanti
Un calice di Franciacorta diventa simbolo di rigore, territorio e continuità, conquistando uno dei palcoscenici più ascoltati del vino italiano e mettendo in luce il lavoro silenzioso di una famiglia che, da oltre venticinque anni, elegge la propria terra a misura esclusiva della sua produzione. Un trionfo a Vinoway Selection 2026 Protagonista di questo risultato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
