Vingegaard | Il bilancio del mio 2025? Non è stato il mio anno migliore non ho vinto il Tour de France

Jonas Vingegaard si avvicina al momento in cui sceglierà gli appuntamenti che caratterizzeranno il suo percorso nella prossima stagione. Il campione danese, vincitore in carriera di due Tour de France e di una Vuelta a España, dovrà stabilire, di concerto con la sua squadra, il calendario su cui muoversi nel 2026. Vingegaard ha ipotizzato più volte la sua presenza al Giro d’Italia, bisognerà vedere se quest’opzione si concretizzerà, ma prima di gettarsi completamente sull’anno che verrà, l’alfiere della VismaLease a Bike,si prende del tempo per le valutazioni sulla stagione appena conclusa e per ripensare ad alcuni momenti della chiave della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vingegaard: “Il bilancio del mio 2025? Non è stato il mio anno migliore, non ho vinto il Tour de France”

