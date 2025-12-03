Vincenzo Sorrentino e le note di Hollywood conquistano il Teatro Cilea con Hollymood

Un viaggio tra le più celebri colonne sonore del cinema e il fascino della musica. La magia di Hollywood ha illuminato il Teatro Cilea di Napoli. Ieri, 2 dicembre, è andata in scena l'anteprima nazionale di Hollymood, uno spettacolo che ha incantato il pubblico fondendo le più celebri colonne sonore del cinema americano con raffinati richiami alla tradizione musicale napoletana. Non un semplice concerto, ma un vero concept show che ha raccontato, con ironia e creatività partenopea, l'incontro tra due mondi artistici. Sul palco, accompagnato dalla Electro Symphonic Orchestra, il maestro Vincenzo Sorrentino ha guidato l'intera performance dalla direzione alla tastiera.

