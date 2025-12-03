Villa Litta di Lainate risplende con un magico Incanto di luce

Lainate (Milano), 3 dicembre 2025 – Il patrimonio storico e naturale di Villa Litta di Lainate si illumina e si trasforma in un luogo di meraviglia dove fare un'esperienza immersiva e multisensoriale. Per la prima volta, il parco storico della “villa di delizia” lainatese, premiato come “Il Parco più Bello d’Italia”, diventa un palcoscenico di luci e suoni con l'evento "Incanto di luce". Da sabato 6 dicembre al 6 gennaio 2026, sarà possibile vedere il Parco e la Villa sotto una nuova luce. La storica dimora aprirà le porte del suo parco a visitatori di tutte le età, accompagnandoli in un percorso multisensoriale dove il buio si trasforma in magia con installazioni artistiche, giochi di luce e musica, realizzati con tecnologie all'avanguardia, pensate per valorizzare ogni angolo del parco e ogni dettaglio architettonico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villa Litta di Lainate risplende con un magico "Incanto di luce"

Altre letture consigliate

Associazione La-Fra Onlus. Sound Gallery by Dmitry Taras · Christmas Theme. Questo è il presepe di quest'anno realizzato dai ragazzi del La-Fra, che verrà esposto alla mostra dei presepi in Villa Litta dal 7 dicembre. Ringraziamo come sempre @associazio - facebook.com Vai su Facebook

Il patrimonio storico e naturale di Villa Litta si illumina di meraviglia e di emozione per Natale - Con Incanto di Luce, la magia del Natale illumina il patrimonio storico e naturale di Lainate, trasformando la Villa in un luogo di meraviglia e di emozione per grandi e piccini, offrendo ... Come scrive milanotoday.it

Lainate, porte aperte a Villa Litta. La magia del Cortile delle Piogge - E ancora oggi sorprende i visitatori con il suo Ninfeo e i giochi d’acqua che funzionano manualmente, azionati da ... Si legge su ilgiorno.it

Ninfeamus e Wunder Mkrt a Villa Litta di Lainate: una giornata tra artigianato, vintage, design e arte - Un evenmto chre da anni promuove la cultura del verde, del paesaggio e della sostenibilità Lainate (Milano) – Le meraviglie del Wunder Mrkt arrivano ... Riporta ilgiorno.it

Lainate, Villa Litta diventa la capitale del jazz: sul palco anche Fabio Concato e Mario Biondi - Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate si anima con il festival «Notes Around SMG», un’iniziativa culturale che celebra il jazz con concerti esclusivi e performance diffuse: quattro serate, da ... Segnala milano.corriere.it

Rowen Rose Retreat: la prima sfilata del brand nella splendida cornice di Villa Litta - Recita così l'invito esclusivo alla prima sfilata di Rowen Rose, che per l'occasione ha scelto un luogo unico e suggestivo: Villa Litta, una villa storica risalente al XVI secolo, situata nel comune ... Segnala grazia.it

Il tesoro di Villa Litta a Lainate - E nel cuore della Brianza a pochi km dalla metropoli che è conservato uno dei tesori dell architettura lombarda. Riporta tgcom24.mediaset.it