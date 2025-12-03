Vieri su Pio Esposito | Mi sembra sulla strada giusta sul paragone con me rispondo così… Mercato? Oggi Ronaldo costerebbe 500 milioni!

Inter News 24 L’ex attaccante nerazzurro, Christian Vieri, si è espresso così in merito al paragone fatto spesso tra il giovane Pio Esposito e lui. L’ex centravanti Christian “Bobo” Vieri, intervenuto ai microfoni di Repubblica, ha liquidato il paragone tra lui e il giovane attaccante dei nerazzurri, Pio Esposito, come un “giochino inutile”, ribadendo che la sola via per il successo è fatta di impegno e mentalità. Ritiene, però, che il giovane sia sulla strada giusta. LEGGI ANCHE: Pio Esposito è l’Italian Golden Boy 2025: «Arrivare dalla B all’Inter mi metteva ansia, faccio quello che ho sempre sognato! Sul paragone con Vieri rispondo così» L’ex bomber si è detto impressionato da altri talenti, citando il francese Ange-Yoan Bonny, attaccante dei nerazzurri, e il centrocampista del Real Madrid Nico Paz. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vieri su Pio Esposito: «Mi sembra sulla strada giusta, sul paragone con me rispondo così… Mercato? Oggi Ronaldo costerebbe 500 milioni!»

