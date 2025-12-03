Vieri si racconta | Il campo i soldi le multe e i gossip | vi dico tutto

Bobo Vieri ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica. Di seguito le sue parole. LE MANCA IL CAMPO? – «Tantissimo. Come Chivu, sono appassionato di NFL. Dan Marino mi ha detto che a 64 anni vorrebbe ancora giocare. Lo capisco. Quando entro in uno stadio, mi prende la tristezza. Vorrei cambiarmi ed entrare. Ne ho parlato con tanti ex, a partire da Totti». LE SQUADRE CAMBIATE – «Rifarei tutto. Alcune scelte le ho azzeccate, altre no. Ma sbaglia solo chi decide.

