Vieri chiude al suo futuro da allenatore | Non mi ci vedo è un lavoro terribile Ecco cosa farò 

3 dic 2025

Inter News 24 Bobo Vieri ha chiuso ogni possibilità su un suo possibile futuro da allenatore. Poi ha svelato cosa farà nei prossimi anni. Intervistato da Repubblica, l’ex attaccante interista Bobo Vieri ha svelato cosa vorrebbe fare in futuro, chiudendo una volta per tutte alla possibilità di vederlo in panchina come allenatore. Di seguito le sue parole. LEGGI ANCHE: Vieri su Pio Esposito: «Mi sembra sulla strada giusta, sul paragone con me rispondo così. Mercato? Oggi Ronaldo costerebbe 500 milioni!» ALLENATORE – «Ho fatto il corso con Del Piero, Matri, Pazzini, De Rossi, Pizarro, Abate, Montolivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

