Videocamere sul lavoro il licenziamento per furto è illegittimo | la sentenza
Pochi giorni fa la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 30822, indicando a tutte le aziende un significativo principio applicabile alla generalità dei rapporti di lavoro e, soprattutto, a chi gestisce il personale. Anche dopo le modifiche introdotte dal Jobs Act sui controlli a distanza, il contratto collettivo applicato in ufficio può limitare l’utilizzabilità disciplinare delle riprese audio e video. Di conseguenza il licenziamento basato quasi esclusivamente su quelle prove è illegittimo e, quindi, privo di ogni effetto. Il caso concreto riguardava il croupier di un casinò, “beccato” mentre si appropriava di due banconote da 100 euro e poi espulso per furto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
