VIDEO | ROH TV – Episodio speciale del 02.122025
Regalo di Natale anticipato per la Ring of Honor che questa notte ha pubblicato un episodio speciale di ROH TV sul suo canale YouTube con il suo consueto mix di match tra star emergenti e wrestler più noti della galassia AEWROH. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
