VIDEO| Nuove pulitrici ad acqua in centro storico | servizio più efficace e silenzioso

Cataniatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Amministrazione comunale ha acquistato due idro pulitrici di ultima generazione da impiegare nel centro storico e nelle zone pedonali. I mezzi sono infatti progettati per operare negli spazi in cui le spazzatrici tradizionali non riescono ad arrivare, garantendo una pulizia capillare del suolo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

