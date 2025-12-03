VIDEO| Nuove pulitrici ad acqua in centro storico | servizio più efficace e silenzioso
L’Amministrazione comunale ha acquistato due idro pulitrici di ultima generazione da impiegare nel centro storico e nelle zone pedonali. I mezzi sono infatti progettati per operare negli spazi in cui le spazzatrici tradizionali non riescono ad arrivare, garantendo una pulizia capillare del suolo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
