VIDEO| Nuove pulitrici ad acqua in centro storico | servizio più efficace e silenzioso

L'Amministrazione comunale ha acquistato due idro pulitrici di ultima generazione da impiegare nel centro storico e nelle zone pedonali. I mezzi sono infatti progettati per operare negli spazi in cui le spazzatrici tradizionali non riescono ad arrivare, garantendo una pulizia capillare del suolo.