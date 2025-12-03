VIDEO | Mi aspetto che non ci saranno i processi non mi aspetto certo un rinvio a giudizio
Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è comparso questa mattina – 3 dicembre – di fronte al giudice per le udienze preliminari del tribunale cittadino che dovrà decidere per un eventuale rinvio a giudizio o meno per i fatti del consiglio comunale dell’agosto 2023. Bandecchi deve rispondere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ma come saranno questi occhioni!! Piccolo Axel, anche se dalla stazza non sembra, un cucciolone che si è divertito a farsi fotografare, come un vero modello!!! - Pet Photography - SABATO 6 DICEMBRE VI ASPETTO DA @happy_paw_montelupo PER UNO S - facebook.com Vai su Facebook