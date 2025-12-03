VIDEO | Liberty Lines misure cautelari e sequestro da 184 milioni | indagine per truffa e corruzione
I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di sette membri apicali della governance di Liberty Lines S.p.A., società armatoriale di rilievo regionale. Tutti risultano destinatari sia del divieto di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Le "cianfrinature" sull'aliscafo Palermo-Ustica, i silenzi e i milioni in gioco: così Liberty Lines nascondeva le avarie
