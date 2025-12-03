Video con l' accetta indirizzato alla moglie | condannato a un anno di reclusione per minacce aggravate

Un anno di reclusione per minacce aggravate con l'uso di arma: è la condanna inflitta dal tribunale di Vasto a un uomo del posto che era accusato su quattro capi d'imputazione di reati più gravi. I giudici, infatti, hanno rigettato le accuse di maltrattamenti aggravati, derubricato in percosse. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

