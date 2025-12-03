Vicario Inter il colpo sarà possibile già a gennaio? Quale può essere lo scenario legato all’ex Empoli

Inter News 24 Vicario Inter, Chivu fa sul serio per l’estremo difensore del Tottenham! Si profila un nuovo scenario per l’estremo difensore italiano. La carriera di Guglielmo Vicario è la storia di un portiere che si è costruito passo dopo passo, partendo dal basso fino a diventare uno dei profili più affidabili del calcio europeo. Chiuso in giovane età all’Udinese da due talenti come Simone Scuffet e Alex Meret, il friulano ha dovuto lasciare il vivaio bianconero per cercare spazio altrove. La prima vera occasione arriva in Serie D con il Fontanafredda, dove inizia a farsi notare per struttura fisica e reattività. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vicario Inter, il colpo sarà possibile già a gennaio? Quale può essere lo scenario legato all’ex Empoli

Approfondisci con queste news

Inter, Vicario tra i papabili per il post Sommer. Ti piace? - facebook.com Vai su Facebook

? #Calciomercato #Inter: opzione #Vicario per la porta, le cifre Vai su X

L’Inter irrompe su Vicario: cosa sta succedendo! - Vicario all'Inter: potrebbe essere questo il clamoroso colpo di scena in casa nerazzurra in vista della prossima sessione del mercato estivo. Riporta fantamaster.it

Tottenham, UFFICIALE: colpo Vicario, niente Inter - Guglielmo Vicario è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham, dopo la conclusione delle visite mediche e gli ultimi procedimenti burocratici. Secondo calciomercato.com

Inter, tra Onana e Vicario dubbi sulle riserve. Da Handanovic a Stankovic: tutti gli scenari - In attesa di capire se Andre Onana partirà già quest'estate (e in tal senso il primo candidato a sostituirlo pare Guglielmo Vicario dell'Empoli, con cui l'uomo mercato interista Baccin si è fermato a ... Secondo m.tuttomercatoweb.com

Inter, colpo scudetto a Bergamo: i bookmaker vedono il bis tricolore, staccato il Napoli in quota - Se non è un allungo scudetto, ci assomiglia moltissimo. calciomercato.com scrive

L’Inter batte un colpo, a metà: arriva tra un anno - Simone Inzaghi ha salutato, lasciando spazio a una nuova era che però, almeno finora, tarda a decollare. Segnala ilsussidiario.net

Inter, colpo di scena Lookman: “Ha lasciato Bergamo. 50 milioni con contropartita” - Nel suo post Instagram, Ivan Zazzaroni scrive che Lookman ha addirittura “lasciato fisicamente Bergamo”. Riporta calciomercato.it