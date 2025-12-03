Vicario Inter Budoni analizza l’ipotesi nerazzurra | Vuole tornare in Italia e la squadra di Chivu si è mossa

Internews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Vicario Inter, secondo Budoni il rendimento in Premier lo ha fatto maturare e il desiderio di rientrare in Serie A può favorire i nerazzurri. Ai microfoni di TMW Radio, Roberto Budoni, ex portiere e oggi osservatore attento del ruolo, ha commentato le indiscrezioni che accostano Guglielmo Vicario, classe 1996 e titolare del Tottenham, all’ Inter in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, come noto, sta monitorando diversi profili per la porta del futuro, e l’italiano ex Empoli è uno dei nomi più apprezzati. Budoni ha analizzato l’evoluzione del portiere in Premier League, un contesto dove — sottolinea — il gioco in area di rigore è molto più fisico rispetto alla Serie A, caratteristica che ha contribuito alla crescita di Vicario. 🔗 Leggi su Internews24.com

vicario inter budoni analizza l8217ipotesi nerazzurra vuole tornare in italia e la squadra di chivu si 232 mossa

© Internews24.com - Vicario Inter, Budoni analizza l’ipotesi nerazzurra: «Vuole tornare in Italia e la squadra di Chivu si è mossa»

Contenuti che potrebbero interessarti

vicario inter budoni analizzaBudoni: “Penso proprio che Vicario voglia tornare in Italia e per questo l’Inter…” - Roberto Budoni ha parlato delle voci relative a un interessamento dell'Inter nei confronti del portiere del Tottenham Guglielmo Vicario ... Scrive msn.com

vicario inter budoni analizzaBudoni: "Inter, Vicario è cresciuto tanto. Juve, Yildiz non può giocarle tutte" - A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Riccardo Budoni. Segnala tuttomercatoweb.com

Inter, tra Onana e Vicario dubbi sulle riserve. Da Handanovic a Stankovic: tutti gli scenari - In attesa di capire se Andre Onana partirà già quest'estate (e in tal senso il primo candidato a sostituirlo pare Guglielmo Vicario dell'Empoli, con cui l'uomo mercato interista Baccin si è fermato a ... m.tuttomercatoweb.com scrive

Inter, Onana piace al Chelsea: i nerazzurri pensano a Vicario in caso di cessione del camerunese - André Onana si è preso l'Inter da qualche mese, preferito a capitan Handanovic e titolare della porta dei nerazzurri, tanto da finire nel mirino di diversi grandi club stranieri. Si legge su m.tuttomercatoweb.com

Vicario: "Non vedo l'ora di giocare la Supercoppa. Inter-PSG? Vinca il più audace" - Il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario ha parlato a margine della consegna del ‘sigillo della citt’, da parte del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni soffermandosi sui propri inizi in terra ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Vicario Inter Budoni Analizza