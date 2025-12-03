Vicario Inter Budoni analizza l’ipotesi nerazzurra | Vuole tornare in Italia e la squadra di Chivu si è mossa

Inter News 24 Vicario Inter, secondo Budoni il rendimento in Premier lo ha fatto maturare e il desiderio di rientrare in Serie A può favorire i nerazzurri. Ai microfoni di TMW Radio, Roberto Budoni, ex portiere e oggi osservatore attento del ruolo, ha commentato le indiscrezioni che accostano Guglielmo Vicario, classe 1996 e titolare del Tottenham, all’ Inter in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, come noto, sta monitorando diversi profili per la porta del futuro, e l’italiano ex Empoli è uno dei nomi più apprezzati. Budoni ha analizzato l’evoluzione del portiere in Premier League, un contesto dove — sottolinea — il gioco in area di rigore è molto più fisico rispetto alla Serie A, caratteristica che ha contribuito alla crescita di Vicario. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vicario Inter, Budoni analizza l’ipotesi nerazzurra: «Vuole tornare in Italia e la squadra di Chivu si è mossa»

