Viaggio alla scoperta dell’Honduras
Nel silenzio mistico dell’alba, quando i primi raggi di sole accarezzano le antiche pietre scolpite di Copán, si percepisce l’eco di una civiltà straordinaria. Qui puoi esplorare antiche rovine, templi e sculture intricate che raccontano la storia di questa civiltà affascinante. Le steli Maya si ergono come sentinelle del tempo, custodendo geroglifici che narrano di re, guerre, astronomia e rituali sacri. La Scalinata dei Geroglifici, con i suoi 2.500 glifi incisi nella pietra vulcanica, rappresenta il testo Maya più lungo mai scoperto, un codice di pietra che svela segreti di oltre mille anni. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
