Viaggi con navi vecchie e lesionate | divieti di dimora e d' esercizio di uffici per 7 dirigenti della Liberty Lines

Divieto di dimora a Trapani e Milazzo e divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di imprese e persone giuridiche. I finanzieri del comando provinciale Trapani stanno eseguendo un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trapani nei confronti di sette.

L’inchiesta sulla Liberty Lines, i viaggi con navi vecchie e lesionate: “Qui portiamo la gente a morire…” - Vecchi, “storti”, con mille difetti, “scassati” e tenuti “una chiavica”, mezzi sui quali fare una riparazione avrebbe significato che gli operai “saldano sul marcio, chiodano sul marcio, riparano sul ... Lo riporta mondopalermo.it