viadotto non si dorme per colpa dei giunti

Viadotto Morignano, i residenti: "Non ci sentiamo rappresentati". Da quasi sei mesi, i residenti in prossimità del Viadotto Morignano a Senigallia, avvertono giorno e notte da un fastidiosissimo rumore, così come altri residenti nella vallata dell’ Alderana e sulle colline circostanti. "Da giugno abbiamo inviato al sindaco ed ai suoi più stretti collaboratori circonstanziate segnalazioni - spiegano - Non avendo avuto nessun riscontro dalla massima Autorità Sanitaria Comunale abbiamo informato il Prefetto di Ancona richiedendo il suo intervento ‘sostitutivo’ vista la palese latitanza degli amministratori locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

